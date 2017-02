TMW News - Pescara, auto bruciate a Sebastiani. Inter, ancora polemiche

Ci sono gli eventi di Pescara al centro del TMW News di oggi, 7 febbraio 2017. Ieri notte, infatti, è stata bruciata l'auto del presidente Daniele Sebastiani, un episodio che ha scosso tutto l'ambiente pescarese e non solo. Poi il punto su casa Inter, club ancora alle prese con le scorie causate dalla sfida contro la Juventus. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.