TMW News - Pescara e Sebastiani, provare a ripartire. Inter, ancora rabbia

Nel corso del TMW News di oggi spazio alla situazione del Pescara e agli atti vandalici che hanno preso di mira il presidente Sebastiani (in collegamento telefonico ne parleremo con Ottavio Palladini, grande ex pescarese). Occhi puntati anche sulla Juve e il probabile esordio dal primo minuto di Pjaca e poi su Inter (la rabbia per le squalifiche di Icardi e Perisic) e la crisi del Milan