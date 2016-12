TMW News - Roma su Torreira. Inter, Zanetti: "Vogliamo fare la storia"

Nel corso del TMW News di oggi spazio alla Roma: perso Rincon, i giallorossi sembrano interessati a virare su Lucas Torreira della Sampdoria. Poi uno sguardo in casa Milan, dove si prepara il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Mentre in casa Inter parla Javier Zanetti: "Vogliamo fare la storia". Ospiti d'eccezione: in studio Marco Baldini, storica voce radiofonica, e al telefono Roberto Scarnecchia. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.