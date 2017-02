TMW News - Sousa e Pioli cercano il riscatto. Ospiti Butinar e Marco Baldini

Puntata speciale del TMW News dedicata alla Fiorentina e alle critiche ricevute da Paulo Sousa dopo il pesante ko di Roma. In primo piano anche il momento dell'Inter guidata da mister Pioli, con il festival di San Remo ed i contributi di Tuttomercatoweb.com sullo sfondo. Ospiti in studio per l'occasione l'imitatore e attore italiano Gianfranco Butinar ed il noto conduttore radiofonico e personaggio televisivo Marco Baldini. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.