TMW News - Speciale top e flop. I migliori e i peggiori, in Italia e in Europa

Edizione speciale per il TMW News del 26 dicembre 2016. L’attenzione sarà rivolta sui top e i flop del campionato di Serie A, ma non solo. Parleremo anche delle note positive e di quelle negative a livello europeo, il tutto con i commenti e le considerazioni dei nostri giornalisti. Da Belotti ai giovani dell’Atalanta, da Balotelli ai tormenti del Leicester dopo il successo dello scorso anno, sono davvero tantissimi i nomi analizzati in questa edizione speciale del TMW News. Clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App!