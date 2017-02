TMW RADIO - Ag. Defrel: "Mancato accordo tra Sassuolo-Roma. Costerà di più"

Intervenendo su TMW Radio nel corso della trasmissione 'Dietro le quinte', Giampiero Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini e Gregoire Defrel, ha parlato del tentativo della Roma di acquistare entrambi nel corso dell'ultima sessione di mercato invernale.

Ecco le sue considerazioni: "I giallorossi erano interessati sia a Defrel che a Pellegrini: per il primo non è stato trovato l'accordo, mentre per il secondo non c'è stata proprio trattativa, rimandando il tutto a giugno. Il Sassuolo non ha voluto cedere a gennaio. Ho letto che Defrel aveva puntato i piedi per andare alla Roma, mi sono messo a ridere. Probabilmente tanti non lo conoscono, non ha mai forzato nulla e non ha giocato per un semplice problema muscolare".

Possibile una riapertura a giugno?

"Non saprei. Defrel è un giocatore forte, quindi in estate il problema per il Sassuolo si riproporrà, con valutazioni però differenti rispetto a gennaio".

Qual è la situazione di Pellegrini?

"Esiste un diritto di prelazione che la Roma può esercitare a cifre già decise, intorno ai 10 milioni di euro. A giugno i giallorossi dovrebbero riprovarci, ma non posso ancora sapere se alla fine la trattativa andrà in porto o meno".