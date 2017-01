TMW RADIO - Ag. Lasagna: "Serie A ed estero su di lui, ma non c'è la Lazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla redazione di TuttoMercatoWeb Radio nel corso della trasmissione 'Pomeriggio TMW Radio', Massimo Briaschi, ex calciatore e attuale agente di Kevin Lasagna, ha parlato anche del futuro del proprio assistito, attualmente al Carpi.

Ecco le sue considerazioni: "Il ragazzo si sta mettendo in mostra già dall'anno scorso in Serie A. Ha fatto molto bene, quindi è logico che ora sia seguito da tanti club. La Lazio, però, non c'è. Non so da dove sia uscita questa notizia. Non ci sono stati contatti tra le due società. Il Carpi vorrebbe trattenerlo adesso, posticipando la cessione a giugno. Poi ovviamente la situazione potrebbe cambiare qualora il club trovasse un sostituto. L'estero? Lo cercano da un bel campionato, vedremo... La Sampdoria, invece, è stata una delle prime che si è mossa. Già in estate si è informata per averlo, ma ci siamo sentiti anche un mese fa. Da quel momento, però, non c'è stato più alcun aggiornamento. Tre anni fa provai a proporre Lasagna a tanti club, ma l'unico che mi ascoltò fu Giuntoli, allora direttore sportivo del club. Parliamo di una persona attenta e preparata, altrimenti De Laurentiis non lo avrebbe scelto per il suo Napoli".