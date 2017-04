TMW RADIO - Agostinelli: "Lazio se batti il Napoli puoi sognare la Champions"

© foto di Federico Gaetano

Andrea Agostinelli, ex di Napoli e Lazio oggi commentatore tv, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Lazio-Napoli? Mi aspetto una gara dove la Lazio potrebbe iniziare a sperare per la prima volta nella Champions attraverso la vittoria. Per questo mi aspetto una gara spettacolare, contro il Napoli che gioca un calcio spettacolare. I giocatori attesi in campo sono sempre propensi al gioco offensivo. Ci sarà una buona tattica, ma nessuna paura di subire. Lazio concentrata sulla Coppa Italia? Mi meraviglierei se fosse così. Mi aspetto una Lazio che abbia voglia di stupire contro un Napoli che esce dalla doppia sfida contro la Juventus in maniera ottima"