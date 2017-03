TMW RADIO - Agostinelli: "Roma poco umile, pensava di vincere in scioltezza"

© foto di Federico Gaetano

"E' stata una gara perfetta da parte della Lazio. E' stata la vittoria dell'umiltà, la Roma pensava di poterla vincere in maniera semplice". Parole e pensieri di Andrea Agostinelli, allenatore ed ex calciatore biancoceleste che ai microfoni di 'TMW Radio' ha commentato la vittoria della squadra di Inzaghi nel derby della Capitale.

Felipe Anderson in attacco ha fatto la differenza.

"Simone Inzaghi non ha sbagliato nulla, anche nel posizionamento del brasiliano. Ma ripeto: non s'è visto l'approccio della Roma dell'ultimo periodo. Ovviamente la Lazio ha fatto il massimo e ha disputato una grande partita. Nessuno nella Roma ha giocato sui suoi livelli".

Quanto ha influito la gara contro l'Inter?

"Contro l'Inter hanno disputato talmente una grande partita che, inconsciamente, s'è pensato di poter battere in scioltezza la Lazio. Al contrario, i biancocelesti contro l'Udinese hanno mostrato qualche problemi e si sono presentati sul terreno di gioco ancora più concentrati".