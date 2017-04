TMW RADIO - Allan: “Secondo posto, ci credo. Grazie Udine, futuro a Napoli”

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli ha battuto l’Udinese per 3-0 al San Paolo mentre, nella mixed zone del San Paolo, il centrocampista azzurro Allan ha commentato la vittoria ai media presenti.

Secondo tempo con maggiore intensità rispetto al primo? “Abbiamo provato a farlo anche nella prima frazione, ma l’Udinese è una squadra che si difende bene. Abbiamo avuto pazienza, siamo rimasti tranquilli e questo è stato importante per sbloccare la gara e vincere”.

Tutto riaperto in chiave secondo posto? “Pensiamo solo a noi stessi, vogliamo disputare un grande finale di stagione e speriamo in qualche errore della Roma. Ma dobbiamo essere lì, cercando di vincere sempre”.

Sei andato anche a segno, è una piccola rivincita per chi diceva che non eri allo stesso livello della passata stagione? “Questo lo dice la gente, non m’importa tanto perché io cerco di fare il massimo. Qualche volta ci sono riuscito, qualche volta no. Però provo a dare sempre tutto, è importante. Voglio dare sempre il massimo”.

A proposito del gol, non hai esultato visti i tuoi trascorsi a Udine. “Certo, a Udine sono stato benissimo e l’Udinese mi ha dato tanto. È stato giusto, da parte mia, non esultare. Ma sono felice per i tre punti”.

I tifosi ti hanno acclamato nel post-gara. “Sono incredibili, fantastici. Sono sempre con noi, dobbiamo solo ringraziarli e augurargli una buona Pasqua”.

Cosa puoi dire in merito al tuo futuro? “Il mio futuro è a Napoli, io e la mia famiglia siamo felici qui. Stiamo bene. Ora pensiamo solo a finire bene la stagione”.