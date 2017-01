TMW RADIO - Amelia: "Il Milan ha un futuro. Donnarumma deve rimanere"

© foto di Luca Rea/LR Press

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Quello che sta portando avanti Montella è un percorso ben preciso, basato sulle proprie idee. Il tecnico sta facendo ottime cose e la riprova arriva dalla vittoria della Supercoppa e dal match di Coppa Italia di questa settimana. Credo che si stiano gettando le basi per un futuro importante. Roma e Napoli ancora favorite per la qualificazione in Champions? Hanno qualcosa in più del Milan perché portano avanti progetti tecnici da più tempo, ma credo che il Milan possa giocarsi le proprie carte nella corsa Champions, sfruttando magari le distrazioni europee delle rivali. Donnarumma e le voci del corteggiamento da parte della Juventus? Per come ragiono io scegliere di rimanere nel club che mi ha cresciuto, lanciato e dato fiducia nonostante la giovane età. Fossi in lui tenterei fino all'ultimo di rimanere al Milan per tornare a lottare per la Champions e il campionato. Se poi questo non fosse possibile negli anni credo che Donnarumma abbia tutto il tempo per crescere".