TMW RADIO - Ametrano: "Juve impressionante, ha una mentalità diversa"

Raffaele Ametrano, ex centrocampista di Napoli e Juventus, ha commentato così la prova dei bianconeri ieri ad Oporto negli ottavi di finale di Champions League: "E' la vittoria del mondo Juve, alle spalle c'è una società fortissima, solida, che ha gestito benissimo il caso Bonucci. E' un segnale per tutti quanti, poi c'è il campo dove serve dimostrare di essere i più forti e lì sono davvero impressionanti, faccio i complimenti a tutti", le sue parole a TMWRadio.

Bene anche Pjanic, che oltre alla qualità ha messo anche tanta sostanza:

"Il centrocampo è il reparto più importante nel calcio, ha qualità impressionanti e classe immensa, se riesce a fare anche quantità diventa uno dei più completi d'Europa".

Questa Juve secondo te può arrivare fino in fondo?

"Ha una mentalità diversa dalle altre, è solida e in Europa questo conta. Sul doppio fronte non è facile competere, ma io credo che abbia le possibilità di arrivare fino in fondo".

Sarai a Napoli per vedere la sfida al Real: credi che l'impresa sia fattibile?

"Il calcio è bello per questo: anche quello che sembra impossibile si può realizzare. Il Napoli può fare male a questa squadra, il problema è quando la palla ce l'hanno gli altri. Sarri? Magari le parti si sono già chiarite in privato...".