TMW RADIO - Antonini: "De Sciglio deve valutare bene cosa fare in futuro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Milan News su TMW Radio, l'ex difensore del Milan Luca Antonini ha detto la sua sulle pesanti contestazioni nei confronti del suo ex compagno Mattia De Sciglio: "Sono situazioni brutte, perché comunque è un ragazzo cresciuto nel Milan. Ha avuto qualche difficoltà, però un ragazzo giovane va aiutato e un ambiente ostile è controproducente. Poi quando si arriva a certe cose non è più calcio. Mi dispiace per Mattia, è un ragazzo che è cresciuto tanto. Le voci che lo vogliono alla Juve non l'hanno aiutato".

Perché si prendono determinati giocatori come dei capri espiatori?

"Bisognerebbe parlare con questi tifosi che contestano, per capire cosa pensano. Capita in tutte le squadre che certi giocatori vengono presi di mira, fa parte del gioco e meno subisci questo tipo di situazioni meglio affronti la pressione. Mattia un po' ha subito questa cosa, non so quale sarà il futuro ma è bene che ci pensi e si fermi un attimo a valutare quale possa essere il futuro migliore. Andare via dal Milan è difficile, a me ha fatto molto male".

Ti aspettavi la sconfitta interna del Milan contro l'Empoli?

"In questa stagione il Milan ha dimostrato di essere grande con le grandi e di fare fatica con le piccole. È stata una partita che ha messo in mostra i limiti del Milan di quest'anno, secondo me ieri ha provato in tutti i modi a fare gol però tra parate di Skorupski ed errori strani è arrivata questa sconfitta. Devo dire che nulla è perduto: l'Inter ha perso, c'è ancora possibilità di andare in Europa. Al Milan manca l'Europa, ma in Europa una squadra come il Milan manca tantissimo".