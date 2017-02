TMW RADIO - Aronica: “Napoli, ce la puoi fare. Ricordo la sfida col Chelsea...”

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

C'è aria di Champions League a Castel Volturno. Il Napoli si prepara alla sfida del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, con Salvatore Aronica che ha parlato a TMW Radio delle ultime vicende legate alla società partenopea.

Come si prepara una gara del genere? “La Champions trasmette emozione ed entusiasmo differenti dal campionato. Adesso - ha detto Aronica durante la trasmissione a Tutto Napoli, organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - c'è da preparare la gara di domani contro il Genoa, io ho vissuto questa situazione qualche anno fa ma è normale che un calciatore pensi già alla gara di coppa. In modo inconscio, ovviamente. Ogni calciatore, magari, va 'col piedino molle'. Nel senso che prova a non farsi male, a risparmiare qualche energia perché sa che mercoledì c'è una grande partita in programma. Sarà una vetrina importantissima, Sarri proverà a tenere alta la concentrazione ma un calciatore ha già la testa altrove”.

Guai a sottovalutare l'avversario, però... “Sì, ma è un atteggiamento inconscio. Perché un calciatore sa che in campionato si può sempre rimediare, mercoledì c'è in palio una buona fetta di qualificazione al turno successivo di Champions. L'Europa regala entusiasmo diverso dal campionato, non bisognerebbe sottovalutare gli impegni in Serie A ma inconsciamente accade questo. La voglia di preservarsi, magari, può prevalere”.

Giocare l'andata in trasferta può essere anche uno svantaggio. “Dico che cinque anni fa il nostro girone eliminatorio, rispetto a quello di questa stagione, era proibitivo. Arrivammo alla gara col Chelsea con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare bene dopo aver fatto già una piccola impresa. Riuscimmo a giocare l'andata in casa davanti un pubblico incredibile, vincendo per 3-1 sfiorando anche il quarto gol. Il Chelsea arrivava da un periodo negativo, cambiò allenatore tra le due gare di andata e ritorno e poi vinse la coppa”.

Un tecnico come si avvicina a una gara così importante? “Cerca di motivare la squadra, ma di non far sentire alla sua squadra il gap con i rivali. Il Chelsea, come il Real Madrid adesso, era superiore a quel Napoli. Mazzarri provava a stemperare i toni, ricordo un aneddoto prima del match di ritorno. Verso le 16.30 il mister si avvicinò al tavolo, mise la mano sulla mia spalla e disse 'tranquilli ragazzi, è solo una gara. Mal che vada siamo eliminati'. Fu una frase detta per scherzare, con il suo tono da toscanaccio. Così riuscì a sdrammatizzare, per non farci sentire il peso di quell'impegno”.

In quell'edizione di Champions facesti benissimo. “Ricordo che la cavalcata Champions mi fece trovare al centro dell'attenzione mediatica, dopo l'andata contro il Chelsea fui eletto come miglior calciatore di quel turno europeo. Per me fu un motivo di grande orgoglio, ricordo con affetto e simpatia quella partita. Per giocare alla pari contro dei campioni come Drogba, Lampard e Terry devi dare sempre il massimo. In quella gara tirai fuori il massimo”.

Albiol e Callejon tornano al Bernabeu, punteresti sui due ex Real Madrid? “Conoscono l'ambiente, la squadra, sanno come si prepara una gara del genere. La loro esperienza sarà importante per il resto dei compagni, il Bernabeu sarà gremito e sempre caldo. Si va a giocare contro una delle squadre migliori d'Europa, la loro esperienza a livello internazionale sarà utile per i compagni. Per tanti di loro è la prima stagione in Champions”.

Per un difensore, cosa significa sfidare campioni come Ronaldo e Benzema? “Ci si prepara al meglio, si prova a fare un lavoro tecnico-tattico anche grazie all'ausilio del video. Ricordo che in quella stagione, contro il Manchester City, sfidammo quattro campioni in attacco come Aguero, Balotelli, Dzeko e Silva. Contro questi attaccanti c'è solo da dare il meglio, scendendo in campo con grande concentrazione. Perché si è consapevoli che si sfida qualcuno che ha qualcosa in più di te”.

A Napoli c'è grande orgoglio per la gara contro il Real. “Il ritorno in casa sarà favorevole, il San Paolo sarà rovente e questo potrà aiutare il Napoli. Bisogna limitare i danni all'andata, credo che la squadra azzurra possa impensierire chiunque. Il Napoli attacca bene e difende benissimo, sarà una bellissima partita. Il Real ha qualcosa in più, ma non bisogna avere timore delle merengues”.

I tifosi azzurri ti ricordano con piacere. “Per me è lo stesso, ricordo con affetto quegli anni. Sono tornato in città in occasione di Napoli-Palermo, credo che tornerò per la gara contro il Real Madrid. Auguro al club azzurro ogni fortuna e di andare avanti in Champions”.