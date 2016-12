TMW RADIO - Battistini: "Supercoppa equilibrata. Inter dietro alla Juve"

© foto di Andrea Pasquinucci

L'ex calciatore di Milan e Inter Sergio Battistini ha parlato così a TMW Radio della Supercoppa italiana, in programma domani a Doha, e del momento dei nerazzurri: "Il discorso del viaggio è relativo, anche se l'adattamento al clima e al territorio avvantaggia senza dubbio la Juventus nella Supercoppa contro il Milan".

Che partita si aspetta domani?

"Queste sono gare che vengono decise dagli episodi. Mi aspetto una sfida equilibrata, determinata dalla giocata di qualche giocatore importante. In questo senso la Juventus ne ha diversi".

Chi potrebbe deciderla tra le fila del Milan?

"Nelle ultime partite ho visto molto bene Lapadula, ma anche Bacca e Suso potrebbero rivelarsi decisivi".

E tra quelle della Juventus?

"Se devo fare un nome, dico sicuramente Higuain".

Le piace il nuovo corso del Milan?

"Sì, è una squadra piacevole che in prospettiva può dare soddisfazione ai tifosi. Per diventare vincente ha bisogno però di qualche rinforzo d'esperienza in difesa e a centrocampo".

Dove può arrivare invece l'Inter?

"Dietro la Juventus, a livello di organico c'è l'Inter secondo me. La società ha preso un allenatore capace come Pioli, che ha sempre fatto bene, e ora i nerazzurri possono vincere su tutti i campi. Se l'Inter riuscirà a trovare l'equilibrio giusto potrà rientrare nelle prime cinque posizioni in classifica".

Icardi le sembra il profilo ideale di capitano?

"Mauro è un trascinatore. Nel momento in cui riesci a mettergli la palla giusta in area di rigore lui c'è sempre e te la butta dentro, anche se a volte si estrania un po' dal gioco".