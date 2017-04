TMW RADIO - Beccalossi: "Pioli? Servirà convinzione. Juve, progetto di anni"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Intervenendo sulle frequenze di TuttoMercatoWeb Radio, la bandiera dell'Inter Evaristo Beccalossi ha stilato un'analisi circa il momento, particolarmente complicato, della squadra di Stefano Pioli: "Tutto quello che è successo negli ultimi 15 giorni ha compromesso la rincorsa al terzo posto, ma penso non sia giusto ricercare per forza un colpevole. Bisogna pensare solamente a come poter risolvere i problemi", esordisce il Becca.

Proprio ai microfoni di TMW, negli scorsi giorni l'ex patron Moratti ha spiegato che l'Inter ha tutto per diventare l'anti-Juventus già dalla prossima stagione.

"Contro la Sampdoria c'erano 50.000 persone allo stadio e Suning è un gruppo tanto ambizioso: dico che bisogna valutare al meglio quale potrebbe essere la strada giusta per poter ottenere i risultati. Ci vuole tempo, impossibile ottenere tutto e subito".

Per quanto riguarda il mercato, dove deve essere rinforzata la rosa attuale?

"Prima bisogna tirar fuori il meglio dai giocatori attuali, poi a fine anno si faranno le valutazioni del caso. La base è buona, con 2-3 inserimenti si potrà ulteriormente migliorare".

Ausilio ha utilizzato parole pesanti nei confronti dei calciatori dopo il ko di Crotone: è d'accordo

"In primis bisognerebbe capire il motivo che ha portato la squadra a giocare una partita del genere. Serve unità e compattezza, solo così si potrebbe creare una certa mentalità".

Capitolo allenatore: Pioli sì oppure no?

"L'Inter è partita malissimo con De Boer, poi Stefano ha sistemato le cose. Bisogna valutare, la cosa importante è la seguente: serve convinzione. Qualora la proprietà non lo fosse si potrebbe cambiare. Ripeto, la convinzione è l'aspetto fondamentale".

Si aspettava qualcosa di più da Zanetti in veste di vice-president?

"Non entro in questi particolari, dico che Javier ha scritto la storia dell'Inter. Ognuno ha il proprio ruolo e deve rispondere secondo le proprie responsabilità".

Sulla Juventus, vittoriosa per 3-0 contro il Barcellona: "La Juve sta facendo un certo tipo di percorso da tanti anni. Questa squadra è ancor più forte rispetto a quella della finale di Berlino, l'atteggiamento e la voglia di raggiungere il risultato sono da sottolineare".

Chiusura dedicata a Mauro Icardi: "Per tutto quello che ha fatto e sta facendo merita la Nazionale. Deve avere una chance, indipendentemente da quello che dice Maradona. Io valuto il calciatore, non il resto".