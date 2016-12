TMW RADIO - Bordon: “Supercoppa, Donnarumma bravo e fortunato"

© foto di Federico De Luca

Ex portiere dell'Inter ed ex preparatore dei portieri dei nerazzurri ma anche della Juventus, Ivano Bordon ha parlato attraverso il microfono di TMW Radio in merito alla Supercoppa italiana di venerdì scorso che ha visto il Milan trionfare ai danni della Vecchia Signora soltanto ai rigori. “La gara è stata bella, la Juve - ha detto Bordon - ha dominato all'inizio ma il Milan ha preso le misure. Ha vinto ai rigori, ma ha meritato la vittoria. Donnarumma decisivo? Ha battezzato gli angoli, l'ultimo rigore su Dybala è andato alla sua sinistra. Essendo alto, è riuscito a deviare la conclusione dell'argentino. È stata una grande parata, ma è stata d'istinto”.

La strategia di Buffon sui rigori di venerdì? “Ha cercato di restare in piedi fino alla fine, per poi andare in un lato. Non è stato molto fortunato”.

Come deve essere calciato il rigore perfetto? “Non molti lo calciano in modo perfetto, ma un vero rigorista è quello che prende la rincorsa, poi rallenta leggermente, guarda il portiere e lo piazza dall'altra parte. Non è facile, ma questo sarebbe il penalty perfetto. Per il portiere è più semplice parare una conclusione su rigore a mezza altezza, invece rasoterra o all'incrocio è più difficile intercettarlo”.

Quale futuro per Donnarumma? “Può fare tutta la sua carriera al Milan, ha qualità innate. Credo che sia il futuro dei rossoneri e della nazionale, leggevo che i cinesi vogliono coprirlo d'oro per trattenerlo al Milan. Per questo bisognerà fargli un contratto importante”.