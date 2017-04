TMW RADIO - Bosco: "La Juve ha la fase difensiva più forte del mondo"

Il giornalista Andrea Bosco, parla ai microfoni di TMW Radio dopo la qualificazione guadagnata dalla Juventus grazie allo zero a zero di Barcellona, che valorizza il successo di Torino contro la squadra di Luis Enrique: "La Dea Eupalla ha rimesso un po' a posto le cose, faccio un piccolissimo antefatto: ieri il Bayern Monaco si è lamentato dell'arbitraggio, ma avrebbe dovuto ricordarsi dei due gol irregolari fatti a Torino e del gol annullato alla Juve a Monaco. La Dea dà e toglie, il Barcellona era stato superiore ma fortunato nella finale di Berlino, questa sera Messi non lo è stato, ma la Juve ha dimostrato di avere, non la difesa, ma la fase difensiva più forte del mondo. Voleva passare e l'ha fatto, rischiando pochissimo".

E' la Juve la favorita alla vittoria finale a questo punto?

"Chi arriva in semifinale è una squadra che sta bene ed è convinta dei propri mezzi. Il Real ha rischiato molto ma l'ha indirizzata anche per meriti non suoi. Simeone assomiglia ad Allegri ed ha una squadra che esegue a puntino quanto lui chiede. Eviterei volentieri il Monaco, che ha un allenatore bravissimo che li fa giocare spensierati e questo fenomeno Mbappè, destinato ad essere uno degli uomini mercato del futuro".