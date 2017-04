TMW RADIO - Bosco: "Pubblico del San Paolo vile. Higuain hombre vertical"

"Il migliore è stato Higuain" Esordisce così ai microfoni di 'TMW Radio' Andrea Bosco, giornalista che ha commentato la conquista della finale di Coppa Italia da parte della Juventus, nonostante la sconfitta contro il Napoli. "L'argentino - prosegue - s'è messo in evidenza in una gara in cui tutti hanno ottenuto ciò che volevano. La Juve ha ottenuto il passaggio del turno, il Napoli una vittoria di prestigio, il pubblico ha fischiato ancora una volta Higuain e il Pipita ha realizzato due gol e se l'è potuta prendere chiaramente con De Laurentiis".

L'ha anche indicato il presidente del Napoli.

"Higuain s'è rivelato un vero hombre vertical, non ha avuto timore. Ma il pubblico del San Paolo s'è dimostrato vile. E' una parola forte, ma la dico perché trovo vile che 60mila persone si schierino contro una sola persona".

Stasera troppi cali di concentrazione?

"Hai ragione. Se queste due gare dovevano essere di preparazione per le sfide col Barcellona il risultato è stato fallimentare. Poi la Juve ha centrato quello che voleva, perché il Napoli la finale di Coppa Italia la guarderà in poltrona e i bianconeri saranno in campo. Ma Allegri dovrà valutare bene gli errori difensivi".