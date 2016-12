TMW RADIO - Burgnich: "Inter da secondo posto, ma Suning sia più partecipe"

L'ex difensore dell'Inter Tarcisio Burgnich, intervistato nel corso del programma "Inter Line" sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così del momento dei nerazzurri: "Il problema dell'Inter è che non si è ancora capito chi comanda all'interno della società. La squadra ha bisogno di sentire di più la vicinanza della proprietà".

Soddisfatto di Pioli finora?

"Pioli sta facendo bene, ma l'Inter è ancora un po' troppo altalenante. Sulla carta i nerazzurri potrebbero benissimo puntare al secondo o al terzo posto".

Cosa serve a quest'Inter per crescere ancora?

"Ieri l'Inter ha fatto una grande partita, così come contro la Juventus. Mi piacerebbe vedere questo spirito tutti i fine-settimana. Per arrivare in fondo al campionato serve infatti continuità, collettiva e individuale".

Quale infine l'obiettivo reale dei nerazzurri in campionato?

"Con l'organico che ha, Pioli può senza dubbio centrare la qualificazione all'Europa League o alla Champions".