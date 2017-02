TMW RADIO - Cafu: "Alisson sarà titolare. Gabigol? Fatelo giocare e vi stupirà"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Dai Laureus Awards di Montecarlo parla l'icona del calcio brasiliano, Cafu, in esclusiva radiofonica per TMW Radio e per Tuttomercatoweb.com, toccando tanti temi relativi al calcio italiano.

Su Alisson. "Adattarsi non è facile ma è un grandissimo portiere e sarà il portiere titolare della Roma. Un primo periodo di adattamento è normale".

Su Gabigol. "E' bravissimo, lo conosco bene. E' stato cannoniere al Santos, ha fatto una stagione impressionante in Brasile ma serve adattamento. Deve giocare, finché non giocherà non sapremo se potrà fare una sequenza di partite buone o no ma se giocherà, vedrete che farà molto bene".

Sul Milan. "Sono cresciuto con un Milan che arrivava sempre in finale, che vinceva. Ora spero che il Milan possa tornare grande. Ora spero che ai cinesi piaccia il calcio come a Berlusconi. Lui vive il Milan, ne è appassionato, per questo siamo forse anche messi così".

Sul mercato cinese. "Ogni anno c'è un campionato diverso: ora vanno in Cina per fare un'avventura diversa ma è stato così per tante leghe anche in passato".

Su Totti. "La decisione sul rinnovo è solo sua, sa solo lui se deve fermarsi o continuare a giocare, io gli auguro il meglio a prescindere da quel che deciderà di fare".

Sulla Roma. "Può lottare alla pari con tutte. Con la Juventus, con le altre che cercano il titolo ma credo che i bianconeri vinceranno ancora una volta la Serie A".