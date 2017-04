TMW RADIO - Calabria: "Vogliamo l'Europa. Spero che Montella possa restare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Milan Davide Calabria presente a Firenze per lo stage della Nazionale, ha parlato alla stampa presente. Ecco quanto raccolto da TMW Radio: "È stato un anno sfortunato, ce l'ho messa tutta per rientrare. Essere qui è una sorpresa, sono contento. ieri abbiamo fatto un'ottima partita, l'autostima cresce molto. La convocazione è una bella soddisfazione, ho fatto bene nelle ultime due settimane. Montella? Ci ha sempre detto di pensare solo al campo, non al closing. Vogliamo finire il campionato nel migliore dei modi. Aspettiamo la fine del campionato e poi faremo le nostre valutazioni. Vogliamo l'Europa. Spero che Montella possa restare anche l'anno prossimo. Il derby? È una partita speciale, siamo carichi".