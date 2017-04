TMW RADIO - Camolese: "Dybala come Messi e CR7? No, è solo all'inizio"

© foto di Giacomo Morini

Giancarlo Camolese ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TMW Radio'. Il tecnico torinese è stato opinionista per Mediaset di Borussia Dortmund-Monaco, andata dei quarti di finale di Champions League conclusa 3-2 a favore della squadra del Principato: "Almeno nel primo tempo c'è stata un'atmosfera strana. Non so quanto i giocatori ne abbiano risentito, quando si è giovani le cose si superano più velocemente, ma è stata una situazione difficile da gestire. Più per il Borussia che per il Monaco".

Ieri hai potuto ammirare la grande prestazione di Mbappé.

"Lo conoscevo già, l'avevo visto nelle partite finali dell'Europeo Under 19 in Germania. Si parlava molto di lui, anche se gli occhi erano maggiormente puntati su Augustin. Allora valeva 7-8 milioni di euro, adesso bisogna aggiungere uno zero".

Martedì sera Dybala in grande spolvero.

"E' un ottimo giocatore destinato a una grandissima carriera. Ora dipenderà tutto da lui, accostarlo a Messi e Cristiano Ronaldo vuol dire paragonarlo a giocatori che da anni fanno la differenza ad altissimi livelli. Dybala invece è all'inizio, dipenderà da lui e dal contesto in cui si troverà a giocare".