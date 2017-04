TMW RADIO - Carbone: "Montella all'altezza dei sogni del nuovo Milan"

© foto di Antonio Vitiello

L'ex calciatore del Milan Angelo Carbone, intervistato da TMW Radio, ha commentato così il risultato del derby di Milano e il nuovo corso della società rossonera: "Nel primo tempo del derby il 2-0 dell'Inter mi sembrava eccessivo. Nella ripresa il Milan ci ha creduto, mentre i nerazzurri hanno mollato a livello mentale. Sicuramente abbiamo visto un incontro divertente, il risultato ha dato grandi motivazioni ai tifosi rossoneri".

Quanti giocatori servirebbero al Milan per alzare l'asticella?

"Non so quanti, ma sicuramente giocatori di qualità. Con la nuova società ci sono i presupposti per arrivare in alto. Montella quest'anno ha fatto un lavoro straordinario, costruendo una base importante per il futuro del Milan".

Montella resterà l'allenatore del Milan nella prossima stagione?

"Credo proprio di sì. Per programmare serve continuità e Montella si è senza dubbio dimostrato all'altezza del Milan".