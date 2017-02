TMW RADIO - Ceccarini: “Fiorentina, si parla per il rinnovo di Bernardeschi"

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega di Premium Sport Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

Allegri ha detto che domani Bonucci sarà in tribuna. “La decisione non era così tanto nell'aria. Credevo che, dopo la probabile multa, la situazione sarebbe rientrata. Allegri ha detto che serviva un segnale verso tutti, la scelta è rispettabile ma lasciare fuori un calciatore come Bonucci non è semplice. È una scelta coraggiosa, anche se la Juve ha tanti calciatori forti in tutti i reparti. Bonucci è un leader, credo che il ragazzo abbia capito. Magari s'è scusato, ha provato a ricomporre il tutto ma la Vecchia Signora ha dato un segnale forte con l'esclusione di Bonucci dalla partita. Sinceramente non mi aspettavo questo provvedimento, Bonucci è un calciatore molto importante per la difesa e molto carismatico. La Juve è una squadra con grosse personalità, come quelle di Allegri, Buffon e Bonucci. Non credo che nello spogliatoio ci siano crepe, quella di venerdì è stata una situazione di tensione. Nessuno ha smentito nulla, credo che queste situazioni possano portare a uno scarico positivo in campo. Non credo che all'interno della Juve possa esserci una situazione negativa nello spogliatoio. Per me, lo spogliatoio bianconero è composto da persone di grande personalità che inevitabilmente a volte possono avere un acceso confronto dialettico”.

Real Madrid su Pjanic? “Ci sono state queste voci, ma credo che la Juve sia preoccupata su Khedira. Il tedesco non ha deciso cosa fare a fine stagione, forse sta pensando di andare in MLS a giugno. Magari credo che la Juve sia concentrata maggiormente sul futuro dell'ex Real Madrid, credo che i bianconeri alla fine riusciranno a prendere Tolisso. La Juve è intenzionata a fare una valutazione su Khedira, qualora dovesse chiedere di partire”.

Altre pillole di mercato? “La Fiorentina vuole blindare Bernardeschi, non si è entrato nel vivo della trattativa ma si inizia a parlare di questa vicenda. Il ragazzo vuole restare a Firenze, ha un contratto in scadenza nel 2019. La trattativa potrebbe entrare nel vivo in primavera ed essere chiusa in estate. Bernardeschi vuole restare in maglia viola, ha praticamente fatto capire la sua intenzione. Sono iniziate le grandi manovre in tal senso, per un rinnovo contrattuale che a fine stagione sarà molto concreto”.