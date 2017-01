TMW RADIO - Ceccarini: “Inter, serve lo scatto decisivo per Gagliardini”

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega di Premium Sport Nicolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato. “L'Inter - ha detto - è in netto vantaggio per Gagliardini, domani può essere un giorno importante per questo affare. I nerazzurri devono fare lo scatto finale, quello decisivo per chiudere l'operazione. Vedremo se domani o dopodomani ci saranno i presupposti per chiudere, sarà un affare legato a gennaio e l'Inter avrà il ragazzo a disposizione fin da subito. L'esborso economico sarà di 20-25 milioni di euro. L'Atalanta ha bloccato il trasferimento di Grassi, che sembrava destinato all'Empoli. Hiljemark piace, ma non è facile prenderlo in questo momento”.

Felipe Melo sempre più vicino all'addio all'Inter? “E' vicino al Palmeiras, ma possono andare via anche Gnoukouri e Kondogbia. Ci saranno tre uscite a fronte di un'entrata, poi bisogna valutare il futuro di Banega. Senza l'argentino, l'Inter potrebbe prendere un altro centrocampista. I nerazzurri hanno bloccato anche Lucas Leiva”.

Storari verso il ritorno al Milan? “So che ne stanno parlando, per il Milan bisogna tenere presente Deulofeu. L'Everton non concede il prestito secco, ma lo spagnolo continua a interessare. Il mercato del Milan è incentrato sulle uscite, poi si parla molto del mercato estivo. A gennaio, senza un'uscita, non può esserci un'entrata”.

Rinnovo Keita con la Lazio? “È bloccato, credo che il ragazzo non rinnoverà. L'obiettivo è quello di salutare la Lazio in estate, in questo momento Keita non vuole rinnovare. Intanto va avanti le trattativa per rinnovare con Biglia, sono certo che la Lazio farà di tutto per blindare l'argentino. Ma questo non vuol dire che a giugno non può andare via, il rinnovo non esclude una cessione in estate di fronte una offerta importante”.

Quali novità per il Napoli? “Domani sarà depositato il contratto di Pavoletti, ma il club lavora già per il futuro. Per giugno si cerca un esterno che possa essere l'alternativa di Callejon, un esterno difensivo di sinistra e un portiere”.

Rinnovo Ghoulam bloccato? “Il Napoli deve preoccuparsi un po', ma nemmeno disperare. La trattativa per il rinnovo di Mertens è andata a buon fine, manca solo l'annuncio. La trattativa per il rinnovo dell'algerino era partita di pari passo con quella di Mertens. La situazione per il nuovo contratto di Ghoulam si è fermata, il calciatore piace all'estero. La trattativa, però, non si è interrotta ma solo complicata. In questo momento non sono stati fatti passi in avanti”.

Kalinic-Fiorentina? “La situazione è chiara, non arriverà l'offerta dalla Cina fino a quando il croato non farà capire la sua volontà. Se farà capire di voler prendere in considerazione la Cina, arriverà l'offerta ai viola. L'offerta potrebbe essere di 40 milioni di euro, che la Fiorentina rifiuterà vista la clausola rescissoria. Kalinic per ora vuole restare alla Fiorentina, senza voler andare in Cina”.

Juve su Luiz Gustavo? “Credo che i bianconeri stiano pensando se vale la pena prendere un calciatore senza fare il salto di qualità, oppure se restare così fino all'estate. Anche perché serve un acquisto in ottica Champions. La squadra comunque è forte, chiaramente per aumentare il livello qualitativo a centrocampo servirebbe un calciatore alla Matuidi, Tolisso, N'Zonzi. Ma questi calciatori valgono tanto e in Champions non sarebbero utilizzabili. È normale, per la Juve, fare una valutazione in tal senso”.