TMW RADIO - Ceccarini: “Juve, concorrenza per Witsel. Torino, si tratta per Iturbe”

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega di Premium Sport Nicolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

Pavoletti-Napoli e Rincon-Juve? “Queste due situazioni dimostrano che ci attende un ricco mercato di gennaio”.

Partiamo dalle ultime notizie legate alla Juventus.”La Vecchia Signora, dopo la vicenda Rincon, continua a lavorare per Witsel. Intanto lo Zenit ha ricevuto una offerta importante dalla Cina, più alta di quella bianconera. La Juve offre 5 milioni di euro, Witsel vuole i bianconeri e non accetterà l'offerta cinese. Ma la proposta orientale aiuta lo Zenit, tuttavia la Juve non alzerà l'offerta e continua a fare pressing sul club russo. I bianconeri non vogliono ripetere il tira e molla estivo, per questo non aspetterà Witsel fino al 31 gennaio perché vuole prendere un altro centrocampista”.

Ultime sul Napoli? “Il club azzurro, in chiave futura, cerca un esterno difensivo a sinistra. Difficile che possa accadere a gennaio, ma sicuramente lo farà a giugno”.

Passiamo alla Roma. “Su Rincon non c'è stata la giusta convinzione. L'affare Rincon-Juve è nato negli ultimi giorni, a inizio dicembre non era molto convinta. Poi ha pensato di prendere un tassello importante, il venezuelano può essere utilissimo alla Vecchia Signora. Alla Roma forse è mancata la decisione di chiudere l'affare, perché la società giallorossa aveva iniziato a lavorare in anticipo. Torreira piace ai giallorossi, ma è titolare alla Sampdoria. Non sarà semplice strapparlo ai doriani, ma un tentativo sarà fatto”.

Iturbe-Torino? “C'è il sì del ragazzo verso la destinazione granata, le due società ne stanno parlando ma non c'è l'accordo sulla formula. La Roma l'ha pagato tanti soldi, ma il Toro non può pagare tantissimo per il cartellino a titolo definitivo. La formula ideale per il momento potrebbe essere il prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto, magari fissato a un certo numero di presenze. Il Torino lavora anche per la difesa, ma è difficile per Vida e Simunovic. Magari il Toro riuscirà a prendere un difensore che gioca in Italia. Il Torino lavora anche per il portiere del futuro, piace Skorupski che resta di proprietà della Roma. A Cairo piacerebbe trattenere Hart, ma è in prestito dal City. Il Toro sta valutando altre possibilità per il futuro, Skorupski è una di queste”.

Il Leicester è su Hart e Acerbi? “So che il Sassuolo non vuole cedere nessuno dei suoi calciatori, nemmeno Defrel e Pellegrini. Anzi, i neroverdi cercano un difensore centrale. L'idea è quella di trattenere tutti a gennaio, poi sarebbe ovviamente difficile rifiutare eventuali offerte importantissime per Acerbi”.

Inter? “C'è l'accordo per Leiva col Liverpool, i nerazzurri stanno monitorando 3-4 profili. Tra cui Badelj e Luiz Gustavo, se ci fosse la possibilità di prendere il brasiliano del Wolfsburg si può provare a chiudere. Ma Leiva resta una pista calda. Melo sta andando al Palmeiras, Kondogbia può andare via. Anche Gnoukouri può salutare. Credo che arriverà un centrocampista, poi vedremo cosa accadrà. L'Inter ha in mano Lucas Leiva, è stato bloccato. Ma adesso la dirigenza deve decidere se prenderlo oppure se valutare anche altre piste. L'ipotesi Atalanta per Palacio è molto concreta”.