TMW RADIO - Ceccarini: “Juve, Dybala felice e Allegri resta. Milan, tre colpi”

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega di Premium Sport Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

Mertens può lasciare Napoli? “Credo che a Napoli siano più preoccupati per Mertens che per il futuro di Insigne. Il belga aveva detto sì all'offerta di rinnovo, ma ora sta prendendo tempo e sta facendo altre valutazioni. Dopo la fase in cui le quotazioni erano scese, tuttavia, ora sono in leggera risalita. C'è fiducia sul rinnovo di Mertens, ma la fiducia del club è una cosa anche se non ci sono certezze sul rinnovo fino al 2021”.

Perché potrebbe salutare Napoli? “L'offerta azzurra è interessante, ma è difficile dirlo perché Mertens non ha mai parlato del suo futuro. Non so cosa possa essere cambiato negli ultimi mesi. Certamente il secondo posto potrebbe spingere il belga alla permanenza”.

Il PSG smobiliterà in estate? “Non so cosa si intenda per smobilitare, hanno tanti calciatori interessanti. Parlando di Verratti, sono abbastanza convinto di quello che dico. Lui sta bene a Parigi, lo fanno sentire un principino ma bisogna anche vincere. Il PSG ha vinto in Francia, in Europa fa fatica. Questo potrebbe spingere l'ex Pescara a fare una riflessione, ma servono non meno di 70 milioni per portarlo via dalla Ligue 1”.

Si fanno nomi importanti per il Milan. “So per certo che, se va in porto il closing, il club vuole fare tre grandi colpi. Uno in difesa, uno a centrocampo e uno per l'attacco. Poi bisognerà rinnovare il contratto di Donnarumma, la nuova proprietà vuole rinnovare anche il contratto di Montella”.

Clausola rescissoria per Dybala? “Il nuovo contratto con la Juve sarà senza clausola rescissoria, sicuramente c'è stato un momento in cui s'è parlato della clausola ma la Juve ha deciso di rinnovare il contratto a cifre importantissime. Dunque, non c'era più motivo di parlare della clausola rescissoria. Il ragazzo è contento alla Juve, resta in bianconero e a breve ci sarà l'annuncio sul rinnovo fino al 2021. I bianconeri hanno in mano il cartellino di Tolisso, poi si cerca un attaccante forte sulla corsia mancina. Piace Bernardeschi, ma la Fiorentina non vuole cedere alla Juve. Quindi i bianconeri valutano anche tante altre piste, Allegri ha fatto capire di voler restare. Gli hanno promesso di costruire una squadra più forte, con possibile rinnovo contrattuale”.