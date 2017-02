TMW RADIO - Ceccarini: “Kalinic non cambia idea. Dybala, il Real ci proverà"

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega di Premium Sport Nicolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

Kalinic resta alla Fiorentina? “Sì, mi sembra la situazione più logica. Il calciatore vuole restare a Firenze, la volontà del calciatore è decisiva come in tutte le trattative. Credo che Kalinic abbia preso una posizione chiara, non tornerà sui suoi passi. Il mercato cinese chiude il 28 febbraio, il Tianjin Quanjian magari proverà a fare un altro tentativo ma ho capito che la risposta di Kalinic sarà sempre la stessa”.

Il mercato cinese, come detto, chiude a fine mese. I club orientali possono pescare in Italia? “La squadra di Cannavaro cerca un attaccante, credo che stiano lavorando su Slimani del Leicester. Ma il club inglese vive un momento delicato, è andato avanti in FA Cup e può pensare a quell'obiettivo. Poi ha gli ottavi di Champions, il problema del Tianjin è che può prendere un attaccante ma il club che lo cede non potrebbe sostituirlo”.

Ieri c'è stata l'amichevole tra il Pisa di Gattuso e il Tianjin Quanjian di Cannavaro. Sarebbe bello, in futuro, vederli allenare in Italia. “Hanno fatto scelte diverse, ho visto Cannavaro felice ed entusiasta. Ha voglia di far crescere il suo club, non a caso cerca elementi funzionali al suo tipo di gioco. Cerca non solo il nome, ma anche il calciatore motivato a fare un grande campionato. Witsel fa la differenza, Pato è un elemento importante qualora dovesse stare bene. Cannavaro ha cercato calciatori che possano anche migliorare in futuro. L'esperienza in Cina formerà l'ex capitano della nostra nazionale, magari il suo desiderio è quello di allenare in Europa. Gattuso ha fatto una bella gavetta, a Pisa ha fatto fronte a diverse difficoltà societarie. Per Rino, quella toscana, è stata una grande palestra. Sarei curioso di vedere Gattuso in una situazione un po' più tranquilla, in modo da lavorare con serenità. Questo gli darebbe la possibilità di mostrare le sue doti, lo auguro a Rino e magari accadrà proprio a Pisa. Ha delle buone idee, mi piace come allenatore”.

Dibattito a distanza tra Juve e Inter dopo la gara di domenica scorsa, cosa ne pensi? “Può anche bastare, ognuno ha esposto le proprie posizioni ma alle porte c'è già un altro turno di campionato. C'è questa grande rivalità, nata anche dopo Calciopoli. Credo che, però, ognuno abbia espresso il proprio pensiero. Bisogna tornare a parlare di calcio giocato, le polemiche fanno parte del nostro sport ma adesso bisogna guardare avanti”.

Morata può tornare alla Juve? “I tifosi dei blancos spingono Morata e non Benzema, che al momento è il titolare del Real Madrid. Non credo che lo spagnolo sia completamente soddisfatto dell'esperienza al Real, ma questo aspetto era prevedibile. Dico che la squadra di Zidane farà un tentativo con la Juve per arrivare a Dybala, mettendo Morata sul piatto della bilancia. Ma i bianconeri non vogliono accettare nessuna offerta per l'argentino, poi tra quattro o cinque mesi ne riparleremo”.