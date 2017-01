TMW RADIO - Ceccarini: “Roma, Giaccherini alternativa a Defrel"

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega di Premium Sport Nicolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

Ocampos resta nel mirino del Milan. "È il primo obiettivo per sostituire Niang. Il ragazzo è in prestito al Genoa, per i rossoneri sarebbe un prestito secco in entrata da qui a maggio. Serve l'ok del Marsiglia. Credo che sia una operazione che il Milan stia provando a fare, s'era parlato di uno scambio Niang-Ocampos ma l'ex Monaco può arrivare ugualmente. Ocampos è in cima alla lista dei desideri e degli obiettivi”.

A Napoli si registra il caso Giaccherini. “Il suo agente è stato chiaro, ha espresso il desiderio di avere più spazio. Credo che il Napoli difficilmente darà l'ok per la partenza, penso che venerdì ci sarà un incontro tra Giuntoli e Valcareggi per parlare di questa situazione. Il Napoli vorrebbe trattenerlo, ma Giaccherini vuole avere più spazio. All'orizzonte c'è la richiesta della Roma, che resta interessata al ragazzo se Giaccherini andrà via. La Roma prova a prendere Defrel, anche per un discorso a titolo definitivo. Il Sassuolo non cede. Se non dovesse arrivare Defrel, Giaccherini può essere una alternativa per i giallorossi”.

Quale futuro per Gabbiadini? “Il Southampton fa sul serio, ha deciso di presentare una nuova offerta da 16 milioni di euro più 4 di bonus. Si avvicina ai 20 milioni di euro chiesti da De Laurentiis, attendiamo di capire la reazione del Napoli”.

Evra saluta la Juventus. “Firmerà domani un contratto fino al 2018 col Marsiglia, la Juve punterà su una soluzione interna. Asamoah o Mattiello prenderanno il suo posto sull'esterno, come alternativa ad Alex Sandro”.

Altre novità sul mercato? “Domani può essere il giorno di Gnoukouri all'Udinese. L'Inter e i friulani sono d'accordo per un prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro.