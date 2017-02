TMW RADIO - Ceccarini: "Inter, in estate quattro colpi. Caceres in Premier"

© foto di Federico De Luca

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato così nel suo consueto appuntamento "Dietro le quinte" sulle frequenze di TMW Radio: "Caceres, dopo aver fatto le visite mediche, ha deciso di non accettare la proposta economica del Milan e ora è in partenza per Londra: su di lui ci sono Southampton e Sunderland. A questo punto penso che i rossoneri resteranno così in difesa".

Hernanes si avvicina invece alla Cina.

"Domani la Juventus definirà quest'operazione da 10-11 milioni di euro in totale, rientrando così dalle spese che aveva dovuto affrontare per prenderlo dall'Inter. Dopo tanti rumors, è arrivata quest'opportunità della Cina per Hernanes, che salvo sorprese tra mercoledì e giovedì lascerà definitivamente Torino".

Suning pensa di riportare l'Inter sul tetto d'Europa e oggi si è parlato di Aguero. Cosa ne pensa?

"Credo che l'Inter voglia fare quattro colpi importanti in estate: due in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. Dietro i nerazzurri proveranno a prendere Manolas della Roma e Ricardo Rodriguez come laterale, in mezzo Verratti resta un'idea e davanti si parla sì di Aguero, ma anche di Bernardeschi e Berardi".