TMW RADIO - Ceccarini: "Juve, per Dybala il Real potrebbe offrire Morata"

© foto di Federico De Luca

Protagonista come di consueto di Dietro le quinte su TMW Radio, il collega di Mediaset Niccolò Ceccarini ha commentato l'accordo fra Juventus e Hebei Fortune per il trasferimento in Cina di Hernanes: "Nel pomeriggio c'è stato l'incontro tra la Juve e l'Hebei: in realtà non c'erano grandi difficoltà, dovevamo soltanto limare gli ultimi dettagli. La cifra complessiva sarà di 10 milioni di euro per la Juve, a Hernanes 7/8 milioni di euro per tre stagioni".

Ieri c'era Conte sugli spalti dello Juventus Stadium. Per Dybala?

"Se anche fosse così non sarebbe una novità, ormai Dybala è un top a livello mondiale".

Il rinnovo?

"Mah, io lo ribadisco: le parti sono già d'accordo. Si tratta solo di aspettare l'annuncio ufficiale; c'è stato solo un momento di riflessione relativo alla possibilità di inserire una clausola risolutiva. Alla fine la Juventus ha deciso di non inserirla. Io ai tifosi della Juventus dico di stare molto tranquilli perché rinnoverà. Poi in estate arriverà l'assalto dal Real Madrid, magari non da solo. L'ultima parola spetterà al giocatore: se è contento di stare alla Juve, non ci sono problemi".

Parlando di Madrid, in uscita vi sarebbero Benzema e Morata.

"Sono due profili che potrebbero essere in uscita, ma non penso insieme. Morata voleva giocare di più, ma io ho sempre la mia teoria: sarà un argomento che eventualmente il Real metterebbe sul piatto per arrivare a Dybala. Alla Juve ha fatto bene e si è trovato bene, poi si torna al discorso di prima: si può mettere sul piatto della bilancia Morata, ma non penso che possa bastare".