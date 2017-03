TMW RADIO - Ceccarini: "Juve tra Berna e Sanchez. Pioli? Per ora resta"

© foto di Federico De Luca

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il consueto appuntamento "Dietro le quinte", ha parlato così dei movimenti delle big e non solo: "Spalletti è una persona di una intelligenza enorme. Sta giocando coi giornalisti riguardo al suo futuro. Non ha dato indicazioni ben precise, ma continua a ribadire il solito concetto. Ai giallorossi si accostano Emery e Sampaoli, perché hanno lavorato con Monchi, ma non c'è niente di scontato. La Roma secondo me si terrebbe stretto Spalletti, ma non so quanto potrebbe offrirgli e allo stesso tempo Spalletti vuole vincere. Potrebbe andare alla Juve, ma dipenderà tutto da ciò che farà Allegri".

L'infortunio di Pjaca in casa Juventus avrà ripercussioni sul mercato?

"Sì, stava entrando nei meccanismi di gioco della Juve e sarà per forza necessario prendere un altro attaccante. Penso a Bernardeschi e Sanchez. Il cileno ha pretese importanti e la Fiorentina vorrebbe trattenere il suo gioiello, ma la Juve ci proverà".

A centrocampo cosa si aspetta dalla Juve?

"La Juventus sta facendo delle valutazioni. Acquistando Tolisso, potrebbe abbassare il prezzo inserendo nell'operazione Lemina. Se poi dovesse partire Khedira, i bianconeri proveranno però a prendere anche un altro centrocampista top. Sono sicuro, anche in tal senso, che si parlerà tanto di Verratti".

Conferma o addio per Montella e Pioli sulle panchine di Milan e Inter?

"Su Montella non ho dubbi. Pioli in questo momento è molto attaccato alla panchina dell'Inter e l'ipotesi addio potrebbe prendere campo solo se si liberasse uno dei grandi obiettivi nerazzurri".