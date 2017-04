TMW RADIO - Ceccarini: "La Juve blinda Alex Sandro. Mertens rinnova"

© foto di Federico De Luca

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervistato da TMW Radio nel corso del consueto appuntamento "Dietro le quinte", ha parlato così degli ultimi movimenti delle big e non solo: "La Juventus sta pensando al rinnovo di Alex Sandro, ma anche all'acquisto di un attaccante esterno visto l'infortunio di Pjaca. Il primo obiettivo era quello di trattenere Allegri e mi sembra che l'accordo ci sia. Adesso si procederà con le altre situazioni".

A Napoli, dopo il rinnovo ormai imminente di Insigne, continua a tenere banco il caso Mertens.

"Credo che alla fine rinnoverà anche Mertens. Ho sempre avuto fiducia riguardo a Insigne e ora sembra fatta. Le due parti in causa non volevano arrivare a una separazione e in casi come questo una soluzione si trova sempre. Cresce la fiducia anche riguardo a Mertens, il cui rinnovo sarebbe un grande colpo per il Napoli".

In casa Inter, continua invece a essere accostato alla panchina il nome di Simeone.

"E' evidente che se Pioli non dovesse conquistare l'Europa League, sarebbe difficilissima una conferma anche per il prossimo anno. Si parla di Simeone, ma bisogna vedere se lascerà l'Atletico. Lo stesso vale per Conte e il Chelsea. Tra i due, l'argentino è più abbordabile almeno sulla carta, ma non sarà certo semplice".

Sarri resterà al Napoli o ascolterà le sirene romaniste?

"La Roma è un grande club, ma Sarri resterà al Napoli secondo me. La panchina giallorossa è un vero rebus. Non so se alla fine prevarrà il consiglio finale di Monchi, orientato verso Emery e Sampaoli. Ci sta che si debba arrivare veramente al termine del campionato per saperne di più".

Quante possibilità ha il Torino di trattenere Belotti?

"Io credo tantissime, non mi sembra che Belotti voglia andarsene. L'unico fattore che potrebbe allontanarlo dai granata è quello legato alla sua clausola rescissoria, ma anche lì sarà il calciatore a dare l'ultima parola".