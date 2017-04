TMW RADIO - Ceccarini: "Mertens e Sarri restano a Napoli, via Ghoulam"

© foto di Federico De Luca

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervistato da TMW Radio nel corso del consueto appuntamento "Dietro le quinte", ha parlato così degli ultimi movimenti delle big e non solo: "Falcao è riuscito a rilanciarsi al Monaco, ma non credo ci siano tante probabilità di vederlo nel campionato italiano. Il Milan, per esempio, sta cercando un attaccante forte e rinomato, ma sta pensando più che altro a Morata o Aubameyang. Semplici alla Fiorentina? E' un allenatore che sta facendo molto bene alla SPAL e ha già lavorato a Firenze. Potrebbe essere un profilo interessante, ma i grandi favoriti per la panchina viola al momento sono Di Francesco e Pioli. Di Francesco? Sono dell'idea che lascerà il Sassuolo. Pioli? Andrà sicuramente via dall'Inter se i nerazzurri non arriveranno in Europa League. La sua permanenza però non sarà scontata neanche in caso di qualificazione, visto che Simeone continua a essere un grande obiettivo del club. Rinnovo Mertens? Secondo me rinnoverà col Napoli, così come Insigne, mentre penso che possa andar via Ghoulam. Resterà sulla panchina degli azzurri Sarri. Le prossime priorità sul mercato saranno blindare Koulibaly, comprare un terzino sinistro di livello e dare un'alternativa a Hysaj sulla destra, oltre a prendere magari anche un portiere".