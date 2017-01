TMW RADIO - Ceccarini: "Orsolini, accordo ad un passo tra Juve e Ascoli"

Interpellato come di consueto dalla redazione di TuttoMercatoWeb Radio sulle trattative di mercato più importanti, il giornalista di SportMediaset Niccolò Ceccarini ha spiegato quanto segue.

JOVETIC - "Sembra tutto risolto, domani il giocatore sarà a Siviglia per poi sostenere le classiche visite mediche. Trattativa conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto".

ORSOLINI - "La Juventus è a un passo, le parti sono molto vicine dal punto di vista economico. Dopo la chiusura, il ragazzo resterà ad Ascoli fino a fine stagione".

GABBIADINI - "Oggi c'è stato l'incontro con Giuntoli, ma non ci sono ancora novità. Non sappiamo ancora quale sarà la sua prossima squadra, anche se verosimilmente il futuro sarà in Bundesliga o in Premier League".

GAGLIARDINI - "Domani sarà il giorno del suo arrivo all'Inter. Tutto verrà definito dopo un incontro tra le proprietà, con le visite mediche che saranno sostenute al massimo entro mercoledì".

FEGHOULI - "La Roma sta aspettando la risposta del West Ham, il giocatore sta spingendo per vestire il giallorosso".

KALINIC - "Il croato tentenna di fronte alle offerte cinesi. Per il momento non ci sono novità, ma il rischio che possa accettare c'è".

CASSANO - "Situazione difficile da decifrare. Dico che ha molto mercato e ha voglia di mettersi in gioco, quindi mi piacerebbe vederlo nuovamente titolare in Serie A. La Virtus Entella sarebbe la soluzione più logica".