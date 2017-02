TMW RADIO - Ceccarini: "Roma-Atalanta, c'era principio d'accordo per Kessie"

© foto di Federico De Luca

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato all’interno del suo consueto spazio ai microfoni di TMW Radio: "Spero per l'Atalanta che non parta nessuno, ma è chiaro che Conti, Kessie, Petagna e Papu Gomez piacciano a club di fascia altissima. Sull'ivoriano ci sta lavorando forte la Roma, c'era un principio di accordo per il suo arrivo, poi si sono inseriti altri club e bisognerà vedere la sua volontà. Conti è un terzino come ce ne sono pochi, sta facendo una grande stagione". Una battuta anche su Zeman. "Se lui è tornato in panchina crede che possa fare un buon lavoro, ha analizzato la squadra e la situazione poteva essere presa in considerazione. Però la prima partita non può essere la prova di una squadra che da malata torna in salute".