TMW RADIO - Ceccarini: "Roma, la priorità adesso è il rinnovo di Strootman"

© foto di Federico De Luca

Ospite come di consueto di Dietro le quinte in pillole su TMW Radio, il collega di Premium Niccolò Ceccarini ha analizzato gli ultimi temi di mercato, partendo dall'arrivo ormai imminente di Monchi alla Roma: "I giallorossi al momento stanno lavorando sul rinnovo di Strootman, è il primo obiettivo dopo il derby. Per quanto riguarda Nainggolan, c'è da fare un ritocco verso l'alto, magari prolungando per un anno. Poi resta aperto il capitolo allenatore: è una pagina aperta, può accadere di tutto e sbilanciarsi è pericoloso. La semifinale di Coppa Italia con la Lazio può dare indicazioni da questo punto di vista".

Spalletti e la società sembrano avere idee divergenti.

"Spalletti vorrebbe vincere qualcosa, lottare per lo Scudetto è un obiettivo importante. In questo momento la Roma per organico può lottare per il secondo posto e in Coppa Italia non è ancora detta l'ultima parola. Quest'anno pesa un po' troppo l'esperienza europea: col Porto i giallorossi potevano fare di più e secondo me anche col Lione vale lo stesso discorso, soprattutto all'andata è stata persa un'occasione".

Paredes piace a tanti.

"È uno di quei giocatori che fa parte del tesoretto di giovani accumulato dalla Roma nel corso del tempo".

In casa Milan si parla tanto del futuro di Deulofeu: se dovesse rimanere, escluderebbe Keita?

"Direi che uno non per forza escluda l'altro. Con una possibilità economica più ampia rispetto al passato nulla è vietato, si può parlare con l'Everton e col Barcellona".