TMW RADIO - Ceccarini: "Roma, post Spalletti ancora tutto da individuare"

© foto di Federico De Luca

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato di Premium Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio per gli ultimi aggiornamenti di mercato:

Il futuro della panchina dell'Inter?

"Le ultime giornate di campionato saranno decisive per Stefano Pioli. Se lui finisce alla grande potrà rimanere all'Inter. Non possiamo escludere, però, che in caso di una apertura da parte di un allenatore di primissimo piano Suning ci penserà. Pioli, in ogni caso, ha fatto il massimo e meriterebbe a mio avviso la conferma".

Allegri ancora a Torino?

"La Juventus non ha mai avuto dubbi nel puntare ancora su Allegri, prefigurando al tecnico una squadra ancora più forte. Iniziando da Tolisso che è quasi preso. Si tratta di un grande giocatore, con tempi d'inserimento davvero unici. Detto questo trattare con il Lione non è semplice e il Napoli ne sa qualcosa. Con i partenopei, però, anche il giocatore aveva espresso dei dubbi sulla destinazione partenopea. Sulla Juve, invece, ha sempre espresso belle parole".

Verratti in bianconero?

"Si parla di un giocatore che nella Juve ci starebbe benissimo. Pur stando bene a Parigi, poi, il giocatore ha iniziato a riflettere sul suo futuro in relazione alle possibilità di vincere in Europa. Inizialmente il PSG chiedeva circa 100 milioni di euro, una cifra troppo alta anche per la Juventus. L'operazione Verratti per i bianconeri potrebbe essere presa in considerazione se Khedira decidesse di lasciare Torino per la MLS. In ogni caso la squadra verrà rafforzata. Questo è quanto stato detto ad Allegri"

La panchina della Roma?

"Sono in difficoltà a parlarne perché no so cosa vogliano fare. Hanno sondato Gasperini, hanno provato altre strade come Di Francesco ma ancora non hanno individuato il profilo giusto per sostituire Spalletti. Così come Spalletti non ha ancora scelto quale sarà la sua prossima destinazione".

I rinnovi in casa Napoli?

"La situazione di Mertens può essere agevolata dalla qualificazione diretta in Champions League del Napoli. Al momento non ci sono novità, ma non sono così negativo. Il Napoli professa fiducia e il ragazzo ci sta pensando vista anche la grande attenzione ricevuta in questa stagione.

"Chiudo con una notizia su Massimiliano Mirabelli ds in pectore del Milan domani sarà a Bergamo per Atalanta-Sassuolo e poi allo Stadium per Juventus-Barcellona"