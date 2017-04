TMW RADIO - Ceccarini: "Tolisso? Pole Juve. Gigio e Montella priorità Milan"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del consueto appuntamento con TMW Radio, il giornalista PremiumSport Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul possibile mercato di Juventus, Inter e Milan.

JUVENTUS - "Tolisso rappresenta la priorità per il centrocampo. Non sarà facile, ma resta il primo obiettivo. Al momento è in pole position. Poi la dirigenza valuterà se sarà il caso di intervenire per un attaccante esterno, anche in base al futuro di Mandzukic. Caldara? Un altro anno all'Atalanta sarà sicuramente utile per presentarsi a Torino ancor più preparato".

INTER - "Le voci attorno ad Ausilio? Normale un po' di tensione dopo gli ultimi risultati negativi. L'Inter avrebbe potuto e dovuto vincere sia contro Sampdoria e Crotone, ora la Champions League è un traguardo quasi impossibile. Il derby contro il Milan dirà moltissimo".

MILAN - "Ci siamo per il closing, poi inizieranno le valutazioni sul mercato: prima di tutto si lavorerà per il rinnovo di Donnarumma e in un secondo momento per quello di Montella. In entrata, invece, piace sempre Aubameyang".