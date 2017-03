TMW RADIO - Corso: "Inter, avanti con Pioli. Berardi una sicurezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di InterLine, l'ex centrocampista dell'Inter Mario Corso ha analizzato il momento dei nerazzurri nel giorno dei 109 anni del club meneghino. Si parte dall'eventuale conferma di Stefano Pioli: "Io terrei Pioli, sta facendo un ottimo lavoro. È un allenatore molto serio e preparato, se non succede qualcosa di strano direi che sarebbe la persona ideale per il futuro".

Ieri si è parlato dell'interesse nei confronti di Bernardeschi. Preferisce il 10 della Fiorentina o Berardi?

"Io penso che, se sta bene fisicamente, Berardi sia una sicurezza. Bernardeschi sta emergendo più di recente, però l'Inter non sbaglierebbe in nessuno dei due casi. Stiamo parlando di due ragazzi giovani, bravi e anche tranquilli".

Tornando sull'allenatore: Pioli meglio di Simeone?

"Io sono per la conferma di Pioli. Poi sta alla società, ma io spero non decida diversamente".

Arriva Inter-Atalanta. Sarà una gara spettacolare?

"Sicuramente, io domenica ho visto a Bergamo la Fiorentina che ha giocato anche bene e forse poteva vincere. L'Atalanta non ha giocato come di solito, però ha giocatori bravi e che ci credono. Non hanno niente da perdere e rischiano la giocata: per l'Inter credo che sia una partita decisiva, da dentro o fuori".

Quante possibilità ha l'Inter di accedere alla prossima Champions?

"Dipende solamente da noi. La squadra è buona, se gioca a questi livelli ci sono speranze. Poi davanti ci sono squadre che non si fermano quasi mai, ma dipende dall'Inter: se non vinci la partita di domenica è giusto non andare in Champions".

Esuliamo dal mondo Inter. Ieri c'è stato il 6-1 del Barcellona al PSG: ha mai visto qualcosa del genere?

"No. C'è stata la possibilità in almeno due occasioni per il PSG di chiudere la partita, poi negli ultimi sette minuti i blaugrana hanno recuperato tre gol, una cosa mai successa. Però penso che anche Emery abbia le sue colpe, con qualche cambio che non andava fatto. E non sottovaluterei quello che ha fatto Neymar: ieri ha fatto tutto lui".

Quanto ha pesato l'arbitraggio?

"Mah, non sono stati errori gravissimi. Il rigore non c'era, però il PSG se l'è cercata: al 95' non puoi marcare a zona, portando tre uomini davanti al tuo portiere".