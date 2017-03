TMW RADIO - Cuccuredddu: "Juve, col Barça serve grande intensità per 90'"

Durante Stile Juventus in onda su TMW Radio è intervenuto Antonello Cuccureddu. Con l'ex esterno bianconero è stato analizzato il prossimo avversario della Juve in Champions, il Barcellona. "Ci voleva una bella squadra da affrontare, anche noi siamo forti, ora bisogna dimostrarlo. Bisogna avere la consapevolezza dei propri mezzi, ce la possiamo giocare con tutti. La Juve deve giocare da Juve, non quella che ultimamente è venuta a mancare a livello di intensità. In campo internazionale non basta solo un tempo. La nostra difesa è la meno perforata ma davanti ci sono tre diavoli... E bisogna stare attenti. Devi sfruttare la prima partita in casa. Ce la dobbiamo giocare, anche la Juve è una grande. Anche il Barça avrà rispetto della Juve. Busquets squalificato? Ora come ora andava a due all'ora. Meglio se fosse stato in campo... Allegri giocherà secondo me col 5-3-2: se giochi uomo contro uomo con Neymar, i due centrali devono occuparsi di Suarez. Sono scaramtico e non ho inserito la Juve tra le possibili vincitrici. Ma mi auguro che vincano i bianconeri. La partita con la Samp? La Juve deve trovare la perfetta condizione fisica. Dobbiamo giocare da Juve, allora sarà una sicurezza. Se viene pressata a trequarti ci può essere qualche difficoltà. Comunque contro i blucerchiati la Juve dovrà vincere, anche perché ancora dovremo giocare con Napoli e Roma".