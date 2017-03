TMW RADIO - Cuccureddu: "Pjaca? Ora tocca ad Allegri. A Napoli sarà tosta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di Stile Juventus su TMW Radio, Antonello Cuccureddu analizza la situazione dei bianconeri dopo l'infortunio di Pjaca: "Allegri saprà come gestire la rosa a disposizione: Pjaca non c'è, una soluzione la deve trovare".

Viene meno un'alternativa utile nei venti minuti. Che idea si era fatto di Pjaca sinora?

"Si vede che ha dei numeri, dalle movenze in campo: diventerà un ottimo giocatore, me lo auguro sia per lui che per la Juventus".

Ora ha davanti un lungo recupero da affrontare.

"I tempi sono sempre quelli. Serve tempo e pazienza, va curato bene per evitare ricadute".

Adesso arriva Napoli-Juventus.

"Una alla volta: in questo momento a Napoli non sarà facile. Giocano bene, sono veloci: davanti hanno quei tre che non danno punti di riferimento. Mertens è diventato un cannoniere atipico: si sente un fenomeno e lo è. Poi è supportato da giocatori con qualità enormi. Il Napoli è una squadra tosta: senza punti di riferimento, i difensori della Juve possono fare fatica e lì toccherà ai centrocampisti dare una mano".