TMW RADIO - D'Agostino su Roma-Fiorentina: "Punto su Dzeko e Chiesa"

Gaetano D'Agostino, doppio ex di Roma e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TMW Radio commentando i temi della sfida di questa sera all'Olimpico: "Ho il cuore giallorosso, anche se ho un ricordo splendido di Firenze. La Roma è favorita, anche se sarà una partita molto difficile. La Roma deve mantenere il secondo posto, mentre la Fiorentina viene da una serie di risultati positivi. I viola giocano un po' con la testa più libera rispetto ai giallorossi. Esame di maturità per entrambe? La Roma non può perdere altri treni, perché la Juve sbaglia al massimo una volta ogni dieci partite. La Fiorentina è abituata ad andare sempre in Europa, merita quella classifica. Cosa manca alla Roma per fare il salto di qualità? Manca quel pizzico di cattiveria nel vincere le partite anche per 1-0, la mentalità di una squadra che non lascia niente al caso, con calma la sta però acquisendo. E' tutto l'ambiente che deve migliorare, non solo allenatore e giocatori. Chi può decidere la partita? Da una parte Dzeko, dall'altra Chiesa. Speravo nella crescita dell'attaccante, non penso avrà problemi a raggiungere 20 gol. Badelj? Giocatore moto simile a Paredes, credo che alla Roma il reparto sia già a posto così".