TMW RADIO - Damiani: "Spalletti resta alla Roma. Sabatini mi chiese Mbappé"

© foto di Emiliano Crespi

Il noto agente Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, all'interno della trasmissione Dietro le quinte: "Come ho vissuto le sfide tra Napoli e Juventus quando ero calciatore? A miei tempi era diverso, non c'era tutto questo antagonismo. Quanto peserà l'assenza di Mandzukic e - in previsione del Barcellona - anche quella di Pjaca? Pjaca è un ottimo calciatore e avrebbe dato sicuramente il suo contributo. Avere in organico giocatori che possono subentrare è importante, soprattutto nel finale di stagione. Spero invece che possa recuperare Mandzukic, per la sua utilità, è un giocatore molto forte. L'ipotesi di Montella alla Roma? A me risulta che la nuova proprietà del Milan voglia rinnovare il suo contratto. A Roma sarebbe un grande ritorno ma in questo momento è difficile fare previsioni, credo che resterà al Milan. Panchina d'Oro a Sarri? E' un riconoscimento meritato perché ha fatto molto bene. E' stato giusto cambiare il vincitore (Allegri,ndr). Monchi alla Roma? Non sarà da solo, credo rimarrà anche Massara che conosce bene il mercato italiano. A livello internazionale è preparatissimo, sarà un qualcosa in più. Lo conosco poco, ma i risultati parlano per lui. Sampaoli o Emery per il dopo Spalletti? Non penso che Emery lascerà il PSG. Sampaoli è un personaggio folcloristico e potrebbe far bene, ma secondo me resterà Spalletti. Pioli? I risultati determinano sempre. Io sono un grande estimatore di Pioli, per me finirà bene la stagione e credo sia giusto confermarlo perché l'anno prossimo lotterà per il titolo. Gasperini domenica torna a Genova con l'Atalanta? Sarò presente perché voglio vedere una partita che penso possa essere molto bella. Gasperini sta facendo vedere cose straordinarie e lui è uno dei più preparati. Troppo tardi per le italiane per prendere il giovanissimo talento del Monaco, Mbappè? Ormai credo di sì. Sabatini alla Roma due anni fa mi aveva chiesto di portarlo a fine contratto, ma ad il Monaco può rivaleggiare con tutte le big d'Europa, paga grandi stipendi e gioca la Champipons. Lo vedo ancora al Monaco per qualche anno, prima di approdare probabilmente in Inghilterra".