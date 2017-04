TMW RADIO - De Marchi: "Juventus matura, Dybala è un giocatore geniale"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Marco De Marchi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "La seconda edizione di 'We Love Football'? È stata una settimana intensa e piena di emozioni. Sono felicissimo di aver portato a termine questa settimana, anche se ovviamente c'è anche un po' di stanchezza. Ripetersi è sempre complicato, oggi questo evento si è concluso nella splendida cornice del Dall'Ara, con l'Atalanta che ha battuto in finale la Roma. Vogliamo trasmettere ai ragazzi i messaggi giusti, per cercare di fargli crescere al meglio. La sfida fra Barcellona e Juventus? Oggi la Juve mi sembra molto matura, è una squadra completa in tutti i reparti e concentrata verso l'obiettivo finale. I bianconeri saranno preparati a soffrire, perché il Barcellona davanti ha giocatori incredibili, in grado di ribaltare qualsiasi risultato. Sono molto fiducioso, la Juventus ha giocatori straordinari: uno su tutti Dybala, un giocatore geniale. Lui l'erede di Messi? Per caratteristiche può emulare la Pulce, sono molto simili. Messi però ha dimostrato di essere il numero uno al mondo, Dybala ha tutto per poterlo diventare".