TMW RADIO - D.Rossi: "Bernardeschi è già in una big. Ma se chiama la Juve..."

© foto di Federico Gaetano

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato del momento della squadra viola ai microfoni di "Garrisca al vento!", programma a cura della redazione di FirenzeViola.it, sulle frequenze di TMW Radio. Queste le sue parole:

Che ne pensa di questo Zarate? Ha sorpreso soprattutto per il silenzio con il quale ha accettato le panchine...

"C'è stata una maturazione del ragazzo. Quando lo allenavo io difficilmente sarebbe stato fuori senza dire nulla. Penso che ciò sia coinciso con il matrimonio, e con il fatto che è cresciuto. Un giocatore deve mettere in difficoltà l'allenatore negli allenamenti, non parlare se non attraverso il campo. Mi fa molto piacere".

La Fiorentina può permettersi di perderlo a cuor leggero?

"È uno dal talento innato. La Fiorentina ne ha un altro simile a lui, che è Ilicic. Talentuosi, ma discontinui. Così è anche Mauro, che se è in giornata ti vince la partita, se non lo è lo vedi subito. Ma è il migliore giocatore nell'uno contro uno che abbia mai allenato".

Cosa ne pensa di Bernardeschi? La Fiorentina riuscirà a tenerlo?

"Ieri non ho visto la partita, ma ne ho viste molte dei viola. Sta facendo il passaggio da ciliegina sulla torta a ingrediente principale. Ci sente per la maglia, e le qualità tecniche nessuno gliele discute. Ora le sta mettendo in campo con costanza. Fa piacere anche perché è un talento italiano. Lui gioca già in una grande squadra, ora si deve affermare e dimostrare di saper spostare gli equilibri. È già in una grande squadra, e deve vivere questo momento. Poi è chiaro, se ti chiamano Barcellona, Real o anche la Juve..."

Può farcela la Fiorentina a raggiungere l'Europa League?

"La distanza non è incolmabile, anche se ci son diverse squadre. I campionati si decidono a marzo, ed è lì che dobbiamo guardare la classifica. La squadra ha le qualità, ma dipenderà molto anche dagli impegni nella stessa Europa League. Devi essere organizzato per correre su due fronti. Giocando ogni tre giorni qualche problema può venir fuori, anche a livello di infortuni. La Fiorentina però deve pensare a fare più punti possibile".