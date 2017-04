TMW RADIO - Ds Fiorentina: "Gli arbitri non influenzino le nostre gare"

Fonte: TMW Radio - Firenzeviola.it

Queste le parole del ds della Fiorentina Carlos Freitas nel post-partita di Fiorentina-Empoli: "Vogliamo che gli arbitri non influenzino le nostre partite. Il gol dell’1-0 dell’Empoli era in fuorigioco, così come era irregolare il rigore concesso per fallo di Borja a tempo scaduto: ci sono le immagini che confermano quello che ho detto io, non è una strategia per il futuro, sto solo parlando a caldo. Sappiamo che non siamo stati perfetti, abbiamo avuto difficoltà spesso con squadre di bassa classifica che mettono 7-8 uomini davanti la linea del pallone. La Fiorentina però ha avuto il cuore di trovare il pareggio, peccato perché abbiamo perso due punti. La corsa europea? È difficile, abbiamo una partita in meno e la distanza si è allungata: abbiamo però il dovere di onorare la maglia fino alla fine. Questo gruppo è composto da professionisti. La gara con l’Inter? Dovremo essere più concreti ed efficaci, sarà una partita difficile. Con le squadre più grandi il Franchi ha sempre visto la miglior Fiorentina. Il gol di Pasqual al 90? Rispettiamo un professionista che ha fatto il suo lavoro: sono certo che abbia grande rispetto per la Fiorentina. La Viola sarà molto competitiva l’anno prossimo. Bernardeschi? Ha due anni di contratto, non parliamo troppo di lui: Berna dà tutto per la Fiorentina e non ha avuto contatti con altre squadre”.