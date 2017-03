TMW RADIO - DS Milan: "Deulofeu come Suso. Donnarumma è un tifoso"

"Suso lo individuai nel 2015, c'era la necessità di prendere un giocatore visto l'impegno di Honda in Coppa d'Asia. Un po' tutti conoscevano le sue qualità e le sta dimostrando con noi. Stessa cosa con Deulofeu? Si, anche se quest'ultimo ha un anno in meno. Questi due talenti si conoscevano da tanto e per fortuna siamo riusciti a prenderli entrambi". Parole e pensieri di Rocco Maiorino, direttore sportivo del Milan che ha parlato ai microfoni di 'TMW Radio' a margine dell'evento 'Amico dei Bambini'.

Come si vive questa trattativa per la cessione del club?

"Con la tranquillità di sempre, la squadra è concentratissima. La nostra intenzione è quella di proseguire, la deadline è fissata a 3 marzo e quindi aspetteremo domani".

Ha sentito Berlusconi?

"Non io direttamente, lo sente Galliani. Noi continuiamo a lavorare come sempre".

Quanto questa trattativa sta influendo sulle scelte di calciomercato?

"Nel calciomercato invernale ci sono state scelte condivise col gruppo dei potenziali acquirenti, anche se questo aspetto non ha influito perché riusciti a prendere i calciatori che avevamo individuato".

Ma si può progettare un Milan del futuro?

"I giocatori che sono stati presi hanno un'età molto giovane, si pensa sempre al futuro quando si acquisiscono giocatori. Il mercato è in continua evoluzione, ci sono giocatori che seguiamo e vedremo da qui a fine anno quale sarà la situazione".

Ci sono possibilità per trovare un accordo con Donnarumma?

"Lui è un grande tifoso del Milan, bisogna aspettare la deadline di domani per capire qualcosa in più".