TMW RADIO - Ds Roma: "Spalletti? Non è il momento di parlare di contratto"

Fonte: Dal nostro inviato a Roma Marco Frattino

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha analizzato così il ko odierno col Napoli ai microfoni di TMW Radio: "Roma e Napoli sono due squadre molto forti, lo hanno dimostrato anche oggi. Certamente entrambe lotteranno fino alla fine per il secondo posto, cercando di avvicinare il primo. Abbiamo visto un grande spettacolo in campo, nonostante gli impegni recenti in Coppa Italia, quindi tutte e due le compagini si meritano applausi".

La rosa della Roma non è attrezzata per tre competizioni?

"Sei giorni fa celebravamo una Roma stellare, dicendo che la rosa era all'altezza. Noi siamo sereni e sicuri del valore del nostro organico".

Giovedì sarà di nuovo tempo di Europa League.

"Adesso testa all'Europa League, a Lione cercheremo di fare meglio di stasera. Poi ci sarà il campionato e dopo il ritorno di Coppa Italia. Siamo convinti di poter fare bene".

Qualche novità sul futuro di Spalletti?

"Con Spalletti parliamo tutti i giorni. Non ha voglia di parlare alla stampa del suo contratto, preferisce farlo con la società. E' stato chiaro dichiarando che affronterà questo argomento fra qualche tempo, poiché concentrato unicamente sul campo".